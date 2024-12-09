Белгородские власти отменили торги на ремонт 7,5 км автодороги за 581 млн рублей

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» отменило электронный аукцион по выбору подрядчика для ремонта участка автодороги «Магистраль 1-1» в Старооскольском округе протяженностью 7,5 км. Начальная цена контракта составляла 580,8 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Средства планировали выделить из регионального бюджета.

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» пояснили, что заказчиком принято решение внести изменений в сроки проведения работ и начальную цену контракта, а после повторно разыграть подряд в формате электронного конкурса. Пока информации о таких торгах на портале госзакупок нет.

Еще до отмены аукциона в правительстве региона «Ъ-Черноземье» поясняли, что эта дорога соответствует второй технической категории и имеет шесть полос движения, а на ее проектно-сметную документацию было получено положительное заключение госэкспертизы, что «подтверждает соответствие показателям норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог регионального значения в Белгородской области».

Согласно материалам закупки, подрядчик должен был обновить дорожную одежду, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку. Приступить к исполнению условий контракта нужно было 1 апреля 2025 года, а сдать объект — до 30 июня 2026-го. Гарантия должна была составлять от трех месяцев до десяти лет в зависимости от вида работ.

В середине ноября белгородское ООО «Белмаг» получило подряд на ремонт участка автодороги Короча — Чернянка — Красное в Красненском районе за 136,4 млн руб. Работы предстоит выполнить на участке протяженностью 4,1 км.

Анастасия Колпачева