Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородские власти отменили торги на ремонт 7,5 км автодороги за 581 млн рублей

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» отменило электронный аукцион по выбору подрядчика для ремонта участка автодороги «Магистраль 1-1» в Старооскольском округе протяженностью 7,5 км. Начальная цена контракта составляла 580,8 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Средства планировали выделить из регионального бюджета.

В правительстве региона «Ъ-Черноземье» пояснили, что заказчиком принято решение внести изменений в сроки проведения работ и начальную цену контракта, а после повторно разыграть подряд в формате электронного конкурса. Пока информации о таких торгах на портале госзакупок нет.

Еще до отмены аукциона в правительстве региона «Ъ-Черноземье» поясняли, что эта дорога соответствует второй технической категории и имеет шесть полос движения, а на ее проектно-сметную документацию было получено положительное заключение госэкспертизы, что «подтверждает соответствие показателям норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог регионального значения в Белгородской области».

Согласно материалам закупки, подрядчик должен был обновить дорожную одежду, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку. Приступить к исполнению условий контракта нужно было 1 апреля 2025 года, а сдать объект — до 30 июня 2026-го. Гарантия должна была составлять от трех месяцев до десяти лет в зависимости от вида работ.

В середине ноября белгородское ООО «Белмаг» получило подряд на ремонт участка автодороги Короча — Чернянка — Красное в Красненском районе за 136,4 млн руб. Работы предстоит выполнить на участке протяженностью 4,1 км.

Анастасия Колпачева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...