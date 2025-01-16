Варданян обвинил следователей Азербайджана в фальсификации протоколов

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, находящийся в СИЗО в Баку c cентября 2023 года, в обращении заявил, что в ходе следствия на него, его адвоката и переводчика оказывалось давление. Тем самым, по его словам, их вынуждали подписать «сфальсифицированные протоколы несостоявшихся допросов». Рубен Варданян подчеркнул, что со дня ареста не давал никаких показаний, а его защитника «принудили поставить подписи» под протоколами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян

Фото: State Security Service of the Republic of Azerbaijan / AP Рубен Варданян

Фото: State Security Service of the Republic of Azerbaijan / AP

В обращении, переданном через родственников перед началом судебного процесса, он заявил о своей невиновности и выдвинул несколько требований: дать ему возможность ознакомиться с материалами дела на русском языке (по его утверждению, 422 тома уголовного дела представлены только на азербайджанском языке); устранить все фальсификации; сделать судебный процесс публичным; объединить его дело с делами других военно-политических руководителей Нагорно-Карабахской республики (НКР), находящихся под следствием.

Рубен Варданян был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению 27 сентября 2023 года при эвакуации армян из Нагорного Карабаха. Ему предъявили обвинение в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Адвокаты сообщали, что в СИЗО Рубен Варданян подвергается жесткому обращению. Первое заседание по его делу назначено на 17 января.

Рубен Варданян с 1990-х занимался бизнесом в России, был одним из основателей инвестиционной компании «Тройка Диалог» и Московской школы «Сколково», входил в советы директоров АвтоВАЗа, КамАЗа, НОВАТЭКа, «СИБУР Холдинга» и Standard Bank. В сентябре 2022 года он решил отказаться от российского гражданства. С ноября того же года по февраль 2023-го бизнесмен занимал пост госминистра НКР. При этом он не стал уезжать из непризнанной республики и находился там вплоть до начала Азербайджаном 19 сентября специальной операции.

Подробнее о задержании — в материале «Ъ» «Закавказский пленник».

Лусине Баласян