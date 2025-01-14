BP по итогам четвертого квартала спишет до $2 млрд

BP обновила прогноз итогов четвертого квартала 2024 года. Британская нефтегазовая компания заявила, что объемы добычи нефти и газа оказались ниже, чем в предыдущем квартале, а спрос на них — хуже. В результате оценка активов компании будет пересмотрена в худшую сторону на $1–2 млрд, говорится в отчете.

Cписания не скажутся на показателе базовой прибыли от стоимости замещения (показатель, эквивалентный чистой прибыли), отмечает компания. Финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2024 год будут раскрыты 11 февраля.

В третьем квартале прошлого года чистая прибыль BP составила $2,27 млрд, что стало худшим результатом за последние четыре года.

Главной причиной падения прибыли BP, как и многих других нефтедобытчиков, является снижение цен на энергоресурсы. Так, средняя цена барреля нефти марки Brent за последние три месяца 2024 года снизилась с $80,34 до $74,73.

Кирилл Сарханянц