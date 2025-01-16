В Свердловской области усилят меры безопасности на время крещенских купаний

По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе усилят меры безопасности на время крещенских купаний из-за хрупкого льда, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Властям муниципалитетов поручено объяснить жителям недопустимость купания в необорудованных прорубях и правила безопасного выхода на лед. «Мы видим, насколько теплая в этом году зима, соответственно, лед на многих водоемах тонкий и хрупкий. Поэтому к обустройству купелей и организации крещенских купаний необходимо подойти с особой ответственностью. Министерству общественной безопасности, в свою очередь, поручаю держать ситуацию на постоянном контроле»,— сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, в Екатеринбурге на Крещение будет организовано 12 купелей, но из-за неоднородности и хрупкости на льду смогут одновременно находиться не более 15 человек. Всего в регионе будут работать 88 купелей с 75 пунктами обогрева, при этом их организацию запретили в Ирбите, Ревде, Богдановиче и Асбесте из-за тонкого льда.

Ирина Пичурина