Прибыль Morgan Stanley выросла более чем вдвое по итогам квартала

Morgan Stanley отчитался о получении чистой прибыли по итогам четвертого квартала 2024 года в размере $3,7 млрд, или $2,2 на акцию. Это значительно выше прогнозов аналитиков, опрошенных LSEG, ожидавших от банка прибыли $1,7 на акцию. Годом ранее прибыль компании составляла $1,5 млрд.

Как отмечается в отчете, в четвертом квартале росли показатели выручки у всех подразделений банка. Но самый заметный рост показал бизнес, связанный с торговлей активами. На этом направлении выручка увеличилась на 51%, до $3,3 млрд. Операции с фиксированным доходом принесли банку $1,93 млрд, что на 35% больше, чем годом ранее. Рост выручки инвестиционного подразделения составил 25% — до $1,64 млрд.

В целом 2024 год стал рекордным для Morgan Stanley по объему выручки — $61,8 млрд. Чистая прибыль по итогам года составила $13,4 млрд.

Накануне о росте прибылей сообщили еще три крупных американских банка — JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup.

Кирилл Сарханянц