JPMorgan, Goldman Sachs и Citigroup отчитались о сильном росте квартальной прибыли

Сегодня, 15 января, три крупных американских банка — JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup — представили отчетность за четвертый квартал и 2024 год в целом. Все три банка хорошо завершили квартал и год, некоторые показатели за этот период оказались рекордными. По мнению экспертов, такие показатели обусловлены, в частности, более оптимистичным, чем ранее, настроем корпоративных клиентов, что выражается в активизации слияний, поглощений, привлечения средств и других сделок.

Выручка JPMorgan увеличилась на 11%, составив $42,8 млрд. Банк закончил четвертый квартал с прибылью в $14 млрд — рост на 50%. Выручка за 2024 год выросла также на 11%, до $180,6 млрд, чистая прибыль — на 18%, до рекордных $58,5 млрд. Квартальная выручка Goldman Sachs увеличилась на 23%, составив $13,9 млрд. Чистая прибыль банка выросла более чем вдвое, составив $4,1 млрд. За 2024 год в целом выручка увеличилась на 16%, до $53,5 млрд, чистая прибыль — на 68%, до $14,3 млрд. У Citigroup квартальная выручка выросла на 12%, составив $19,6 млрд, чистая прибыль составила $2,9 млрд против убытка $1,8 млрд годом ранее. За 2024-й выручка банка увеличилась на 3%, до $81,1 млрд, чистая прибыль — на 37%, до $12,7 млрд.

Акции всех трех банков выросли после публикации отчетности: Citigroup — на 5,6%, Goldman Sachs — на 5,2%, JPMorgan — почти на 1%.

Яна Рождественская