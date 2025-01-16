Саровбизнесбанк исключен из реестра участников системы страхования вкладов

В связи с реорганизацией Саровбизнесбанка кредитная организация исключена из реестра участников системы страхования вкладов. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», Саровбизнесбанк прекратил деятельность и будет присоединен к БМ-Банку, который войдет в контур ВТБ. В 2018 году ВТБ приобрел 81,1% акций Саровбизнесбанка. Планировалось, что Саровбизнесбанк полностью войдет в структуру ВТБ к 2020-му году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Саровбизнесбанк зарегистрирован в Сарове Нижегородской области в 1992 году с уставным капиталом 1,2 млрд руб. Долей 84,36% владеет ВТБ, у Belenfield Investments Limited 14,1%, еще 1,03% принадлежит нижегородскому ООО «Центр-К». Президент Вячеслав Решетников. Чистая прибыль Саровбизнесбанка в 2023 году составила 581,1 млн руб., капитал оценивался 10,2 млрд руб.

Одновременно кипрские совладельцы Саровбизнесбанка судятся с ним и властями Коми, требуя возместить убытки почти на 400 млн руб. и установить рыночную стоимость акций, по которым Арбитражный суд Нижегородской области обязал выплатить Республике Коми 345,4 млн руб. дивидендов.

Подробнее — в материале «Ъ-Приволжье» «Саровбизнесбанк погрузили в Коми».

Владимир Зубарев