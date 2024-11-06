Саровбизнесбанк присоединяют к БМ-банку

Акционеры Саровбизнесбанка приняли решение о его реорганизации, говорится в сообщении банка. Кредитную организацию присоединят к БМ-Банку, который, по данным «Ъ», затем войдет в контур ВТБ. Реорганизовать Саровбизнесбанк планируется в январе 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ВТБ прибрел 81,1% акций Саровбизнесбанка в октябре 2018 года, сумма сделки не разглашалась. Планировалось, что Саровбизнесбанк полностью войдет в структуру ВТБ к 2020-му году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Саровбизнесбанк зарегистрирован в Сарове Нижегородской области в 1992 году с уставным капиталом 1,2 млрд руб. Долей 84,36% владеет ВТБ, у Belenfield Investments Limited 14,1%, еще 1,03% принадлежит нижегородскому ООО «Центр-К». Президент Вячеслав Решетников. Чистая прибыль Саровбизнесбанка в 2023 году составила 581,1 млн руб., капитал оценивался 10,2 млрд руб.

Владимир Зубарев