Развожаев попросил ввести в Севастополе федеральный режим ЧС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил главу МЧС Александра Куренкова включить территорию города в зону ЧС федерального характера в связи с выбросами мазута на берег. Сейчас в Севастополе действует региональный режим ЧС. В его рамках на ликвидацию последствий разлива мазута из регионального бюджета выделены 78 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Для того, чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале.

В Севастополе господа Развожаев и Куренков провели заседание федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута. На нем губернатор доложил о проведении работ, начиная с 3 января, когда на пляжах Севастополя впервые обнаружили пятна мазута. С того момента с пляжей города вывезено 170,96 т загрязненного мазутом грунта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Берегов Крыма нефтепродукты достигли 21 декабря, тогда режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи. В Краснодарском крае режим ЧС регионального характера ввели 25 декабря, на следующий день — федеральный режим ЧС.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Полина Мотызлевская