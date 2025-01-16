Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Развожаев попросил ввести в Севастополе федеральный режим ЧС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил главу МЧС Александра Куренкова включить территорию города в зону ЧС федерального характера в связи с выбросами мазута на берег. Сейчас в Севастополе действует региональный режим ЧС. В его рамках на ликвидацию последствий разлива мазута из регионального бюджета выделены 78 млн руб.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Для того, чтобы возместить эти затраты, нам понадобится помощь из федерального бюджета»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале.

В Севастополе господа Развожаев и Куренков провели заседание федерального штаба по ликвидации последствий выброса мазута. На нем губернатор доложил о проведении работ, начиная с 3 января, когда на пляжах Севастополя впервые обнаружили пятна мазута. С того момента с пляжей города вывезено 170,96 т загрязненного мазутом грунта.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Берегов Крыма нефтепродукты достигли 21 декабря, тогда режим ЧС муниципального характера ввели в Керчи. В Краснодарском крае режим ЧС регионального характера ввели 25 декабря, на следующий день — федеральный режим ЧС.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...