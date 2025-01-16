Кассационный суд оставил чердак краснодарской высотки во владении частных лиц

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (4КСОЮ) в результате более чем шестилетних разбирательств решил оставить технический чердак многоэтажного дома в центре Краснодара в собственности частных лиц. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Решение вынес состав коллегии по гражданским делам 4КСОЮ под председательством федерального судьи Жанны Гордеевой.

Спор за технический чердак многоквартирного дома на ул. Промышленной, 33 длился с 2018 года. Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что техэтаж выбыл из общедомовой собственности ввиду внесения подложных сведений в акт ввода объекта в эксплуатацию. В этом даже следователям СКР признался экс-главный архитектор Краснодара Игорь Головкин, это установили и суды, которые обязали городские власти внести в документ исправления.

При этом параллельно власти Краснодара согласовали новым собственникам техчердака его реконструкцию под видом перепланировок и перевод помещений в категорию жилых квартир. Все эти решения жильцы также оспорили и добились в судах признания их незаконными, а соответствующие акты были отменены. За это в отношении должностных администрации по материалам ФСБ краевое управление Следственного комитета даже возбудило уголовное дело, однако оно так и не было доведено до суда. Полиция Краснодара завела три уголовных дела о мошенничестве в связи с историей с техэтажами в трех домах ЖК «Покровский», но их расследование с 2020 года также не сдвинулось с места.

Отказ в аннулировании индивидуальных прав на общедомовой технический этаж, где располагаются коммунальные сети дома, как следует из материалов дела, основан преимущественно на заключении экспертизы, которое подготовлено по ксерокопиям неизвестного происхождения (материалы дела имеются у редакции). Заключение противоречит ряду ранее принятых судебных актов. Заявления истцов о фальсификации доказательств оставлены судами без внимания, полицией не расследованы.

«Мы будем добиваться пересмотра дела в Верховном суде. Будем обращать внимание высшей судебной инстанции на то, что одни и те же суды сначала своими решениями устанавливают статус этажа как технического, общедомового имущества, обязывают власти исправить документы на дом, устанавливают факт пролегания там общедомовых коммуникаций, подтверждают верность избранного нами способа защиты права, удовлетворяют такой же иск по соседнему дому, а потом отказываются аннулировать индивидуальные права частных лиц на наш чердак»,— говорит председатель правления ТСЖ «Покровское», управляющего высоткой, Давыд Свещинский.

Андрей Обнорский