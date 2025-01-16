Более 20 земельных участков изъяли в Петербурге для строительства ВСМ

Двадцать два земельных участка в районе Софийской улицы изъяли для строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой. Об этом сообщает Росжелдор. Участками поделились компании «ИЛР Инвест», логистический парк «Софийский», «Антик», «СтройАгроБалт», «Активная упаковка» и «ПромБокс».

Старт началу строиительства ВСМ в марте 2024 года дал президент России Владимир Путин. Магистраль длиной 680 км пройдет по территориям Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. По предварительным данным, она начнет функционировать во втором квартале 2028 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается более чем в 2 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ОАО РЖД и ООО «ВСМ Две столицы» заключили договор генподряда на строительство основного концессионного участка высокоскоростной магистрали.

Андрей Маркелов