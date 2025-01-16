Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 20 земельных участков изъяли в Петербурге для строительства ВСМ

Двадцать два земельных участка в районе Софийской улицы изъяли для строительства высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) между Петербургом и Москвой. Об этом сообщает Росжелдор. Участками поделились компании «ИЛР Инвест», логистический парк «Софийский», «Антик», «СтройАгроБалт», «Активная упаковка» и «ПромБокс».

Старт началу строиительства ВСМ в марте 2024 года дал президент России Владимир Путин. Магистраль длиной 680 км пройдет по территориям Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. По предварительным данным, она начнет функционировать во втором квартале 2028 года. Общая сумма инвестиций в проект оценивается более чем в 2 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ОАО РЖД и ООО «ВСМ Две столицы» заключили договор генподряда на строительство основного концессионного участка высокоскоростной магистрали.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...