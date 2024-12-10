ОАО РЖД заключило договор генподряда на строительство основного участка ВСМ

ОАО РЖД и ООО «ВСМ Две столицы» заключили договор генподряда на строительство основного концессионного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург, сообщили в ОАО РЖД. «ВСМ Две столицы» — концессионер строительства.

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров отметил, что приступить к строительству планируется в середине 2025 года, после утверждения проектной документации. Основной концессионный участок ВСМ включает работы по строительству инфраструктуры от станции Крюково до станции Санкт-Петербург-Главный. Также ОАО РЖД в рамках собственной инвестпрограммы ведет работы на участке от Ленинградского вокзала Москвы до остановочного пункта Алабушево по строительству дополнительных пятого и шестого главных путей, по которым поедут высокоскоростные поезда.

ВСМ Москва—Санкт-Петербург должна стать первой высокоскоростной железнодорожной магистралью в России. Ее планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2028 года. Протяженность трассы с учетом входов в Москву и Санкт-Петербург — 679 км. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Трасса пройдет через Тверь и Великий Новгород. Составы в пиковые часы будут ходить каждые 10–15 минут. Стоимость проекта оценивается в 1,75 трлн руб. Пассажиропоток, по официальным оценкам, составит к 2030 году 23 млн человек, стоимость билета — 9,97 тыс. руб. За этой ВСМ, по текущим планам, последуют еще минимум четыре.