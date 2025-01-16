Два региона Черноземья могут потерять по одному одномандатному округу на выборах в Госдуму

Воронежская и Тамбовская области могут лишится по одному депутату-одномандатнику в Государственной думе. Об этом «Ъ» рассказали источники, близкие к Центральной избирательной коммиссии.

По их данным, к выборам 2026 года в четырех новых регионах России могут быть созданы девять одномандатных округов, также по одному округу прибавится в Чечне, Краснодарском крае и Московской области. При этом 12 субъектов федерации могут потерять по одному депутату-одномандатнику. Таким образом, в Воронежской области вместо четырех одномандатников могут остаться три, а в Тамбовской области — один.

Собеседник «Ъ» в органах власти Воронежской области сам ожидает определенности нарезкой округов: «С большой долей вероятности один округ потеряем, но, может, еще и нет».

Сейчас Воронежскую область в Госдуме представляют одномандатники-единороссы Алексей Гордеев, Аркадий Пономарев, Андрей Марков и Сергей Чижов, Тамбовскую — единоросс Александр Поляков и глава партии «Родина» Алексей Журавлев.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Взять и переделить».