Nokia попрощалась со смартфонами

Смартфоны Nokia полностью уходят с рынка. Их производство под легендарным брендом уже прекращено. Последние восемь лет устройства изготавливала финская компания HMD, но сейчас там решили сосредоточиться на выпуске под собственными марками. Лицензию на использование бренда фирма сохранит еще полтора года. Продажи смартфонов не демонстрировали высоких результатов, и свернуть их решили еще в 2024 году, а сейчас процесс подошел к своему завершению. Все без исключения модели перенесены в новый раздел на сайте Nokia, который посвящен устаревшей и снятой с реализации техники. Собеседники “Ъ FM” напоминают, что Nokia была крупнейшим игроком рынка смартфонов до появления устройств от Apple и Samsung, а на заре эры сотовой связи ее аппараты и вовсе были вне конкуренции. Почему Nokia не удалось повторить успеха 20-летней давности? И что ждет бренд дальше? Выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

В 2025 году бренду исполняется 160 лет. В 2016-м HMD вернулась к производству классических телефонов, представив обновленную версию легендарных моделей 3310 и знаменитой 8110. Но и они, и ультрасовременные смартфоны прежних вершин покорить не смогли. Теперь финский вендор будет продвигать только модели под маркой без флера истории. Продавцы говорят, что популярность Nokia в свое время дала мощный толчок их продажам.

Коммерческий упадок начался из-за экспериментов прежних владельцев бренда, полагает генеральный директор группы компаний Inventive Retail Тихон Смыков: «Когда-то работали с этой компанией, и у нас были фирменные магазины. В моей бизнес-жизни один из самых интересных опытов — это насколько быстро можно все потерять, главным образом с точки зрения выручки. Если говорить эмоционально, никакой Nokia давно уже нет. Очередной повод вспомнить про компанию, которая когда-то была великой. Есть же бренд Motorola, который тоже был великим, который делает попытки, но ничего не происходит. Просто не повезло, компания попала не в те руки».

На появление первых iPhone в 2007-м Nokia попыталась ответить совершенствованием некогда популярной операционной системы Symbian OS. Не вышло. В 2013-м компанию почти за €5,5 млрд купила Microsoft Corporation. Nokia заигралась в поисках изюминки для покупателей, уверен ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук: «Они пытались выпускать под брендом Nokia смартфоны с фишками в то время, когда рынку нужны были традиционные телефоны — крепкие, надежные, с удобными приложениями. Этот бренд был отчасти противоположностью. Поставили кризис-менеджера Стивена Элопа. Он скинул стоимость компании для того, чтобы Microsoft смогла ее купить. Те забрали все, что было интересно, а дальше Nokia ушла китайцам, которые уже не смогли сохранить финского подхода».

В мае 2016-го Microsoft продала бренд обратно финнам за $350 млн — в 15 раз дешевле. Технологии и мощности у HMD остались, но момент ушел, и вернуться на Олимп вряд ли получится, считает главный редактор портала о гаджетах Ferra.ru Евгений Харитонов: «Как только Android изживет себя, возвращение легенды будет возможно. Свои позиции Nokia в эпоху HMD не вернула. Концепция, которая у нее была — смартфоны на чистом Android — конкуренции не выдержала, потому что такие телефоны плохо показывают себя с точки зрения автономности».

В 2019 году одной из самых успешных моделей смартфонов от Nokia в России стала Pureview. Там было много уникальных решений, но софт эксперты рынка назвали неудачным. Покупатели быстро переходили к лидерам, среди которых появились и китайские производители. Бренд Nokia не умер, но потерял актуальность, считает эксперт по потребительскому поведению, нейромаркетолог Алексей Муразанов: «Бренд — это то, что создается людьми и для людей как символ чего-то, что живет, продается и что удовлетворяет потребность. И вот этот предмет исчез. Меняются ситуации, контекст, и для того, чтобы вернуться Nokia на рынок, придется сильно напрячься. Будет практически равносильно выходу нового бренда, и объем инвестиций должен быть серьезным. Есть перспективы? Вероятно, да. Радужные ли они? Я бы не сказал».

Воспоминания о Nokia, конечно, не угаснут, пока в телефонах представителей старшего поколения нет-нет, да и зазвучат 13 нот музыкальной фразы рингтона Nokia Tune.

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Станислав Крючков