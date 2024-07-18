Прибыль Nokia сократилась на треть из-за слабого спроса на оборудование для 5G

Nokia отчиталась (.pdf) о падении операционной прибыли по итогам второго квартала на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прибыль финской компании без учета некоторых списаний и переоценки активов составила €423 млн против €619 млн годом ранее.

Nokia связывает столь серьезное сокращение прибыли с падением продаж телекоммуникационного оборудования, в частности, для сетей мобильной связи поколения 5G. Снижение продаж на 18% объясняется эффектом высокой базы: в прошлом году на результатах компании положительно сказались крупные инвестиции правительства Индии в сети 5G.

Генеральный директор Nokia Пекка Лундмарк заявил, что восстановление рынка займет больше времени, чем предполагалось изначально, но тем не менее во втором полугодии объем продаж должен быть значительно лучше, чем сейчас.

После публикации отчетности котировки акций Nokia на открытии торгов в Хельсинки упали на 8%, но позднее отыграли половину от утреннего падения.

О том, что правительство РФ одобрило выкуп доли финской корпорации в российской компании, «Ъ» писал в материале «''Ростелеком'' выпускает Nokia».

Кирилл Сарханянц