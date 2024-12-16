Расклад не бывает богат

Apple планирует впервые выпустить складные гаджеты. Как пишут Bloomberg и The Wall Street Journal, речь о двух новых устройствах. Первое могут показать уже в 2026 году. Это складной смартфон, по размерам немного больше моделей Pro Max. Второй гаджет — огромный планшет — своеобразный гибрид MacBook и iPad, который будет раскладываться в 20-дюймовую панель. По данным СМИ, так Apple хочет оживить стагнирующие продажи iPhone.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gene J. Puskar / AP Фото: Gene J. Puskar / AP

Помогут ли в этом складные устройства? IT-эксперт Сергей Вильянов настроен скептически: «На данном уровне развития технологий сделать полноценное флагманское устройство в таком формате невозможно, придется на чем-то экономить, в первую очередь, наверное, на камерах, потому что приличные модули камер банально не влезают. Получается, что устройство, которое стоит, допустим, $1,5-2 тыс., фотографирует хуже, чем устройство за $500. И у того, кто его покупает, возникает когнитивный диссонанс: а за что я плачу?

Этот форм-фактор был бы нужен, если бы появился некий тип аккумуляторов, который позволял бы при гораздо меньших физических размерах самой батареи обеспечивать хотя бы такую же долговечность. Надежды на это появились как раз в 2024 году с появлением кремниевых аккумуляторов. На самом деле они все еще литий-ионные, но там используется кремниевый элемент. Возможно, именно с появлением этого аккумулятора у Apple появилась какая-то хрупкая надежда на то, что они смогут сделать нечто человеческое.

Но все равно это будет дорого, а пытаться при помощи складного смартфона оживить продажи iPhone — это как пытаться при помощи паяльника оживить мертвую лошадь».

Наиболее известные складные смартфоны выпускают Samsung и Huawei . При этом такой класс устройств занимает примерно 1,5% от всего рынка. По данным The Wall Street Journal, Apple работает над собственным складным гаджетом уже много лет. И он может неплохо вписаться в линейку продуктов компании, допускает главный редактор портала ITZine.ru Сергей Кузнецов: «Apple пытается "играть" в разные устройства, потому что мы видим реакцию на iPhone 16.

К сожалению, Apple уже недостаточно выпускать просто хороший телефон каждый год, нужно делать какую-то революцию. Если говорить про складные телефоны, это определенно будет дорого, скорее всего, дороже, чем модели Pro, и, видимо, это будет флагманская история. iPhone готовы покупать плюс-минус за любые деньги, если это будет в районе даже $2-2,5 тыс., это будет нормально. Скорее всего, какого-то оверпрайса в районе $4 тыс. не будет. Это будет соизмеримо с тем, что нам предлагает Samsung, может быть, дороже, но не сильно.

Мое личное отношение складным телефонам сомнительное, мне очень нравится Galaxy Flip и абсолютно не нравится Galaxy Fold, я не понимаю форм-фактор квадратного телефона, когда он раскрытый, а когда он сложенный, он довольно толстый.

Форм-фактор телефона, который складывается в маленький квадратик, я имею в виду Flip, прикольный, но это скорее история про фэшн: красиво достать из сумочки, из кармана на каком-нибудь модном мероприятии, то есть это устройство для wow-эффекта.

Но iPhone всегда был устройством для wow-эффекта. Я знаю многих людей, кто даже не ставит себе какое-то количество приложений, они используют его только как телефон, но зачем им телефон за 150 тыс. руб.? Для того, чтобы показывать, как много они зарабатывают. Здесь, скорее всего, история будет точно такая же, то есть это будет телефон для демонстрации того, насколько его владелец крутой. В этом плане складной телефон работает замечательно».

А уже в следующем году Apple может показать ультратонкий iPhone. Ожидается, что он будет дешевле моделей Pro и с упрощенной системой камер для снижения затрат на производство.

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Илья Сизов