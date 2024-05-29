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«Ростелеком» выпускает Nokia

Правительство одобрило выкуп доли финской компании в российском активе

Владимир Путин разрешил структуре «Ростелекома» (MOEX: RTKM) выкупить долю финской Nokia в совместном предприятии (СП) с другим активом оператора — «РТК — Сетевые технологии». Предприятие было создано в 2018 году, Nokia планировала вложить в него до 10 млрд руб. до 2022 года для развития выпуска сетевого оборудования и софта. Однако финская компания ушла из РФ еще в 2022 году, и чем может быть ценно СП сегодня, на рынке не знают, предполагая, что речь может идти о правах на какие-то технологии или о действующих контрактах.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Доля финской компании Nokia (49%) в совместном с «Ростелекомом» предприятии «РТК — Сетевые технологии» переходит под контроль структуры «Ростелекома» ООО «Рестрим», следует из распоряжения президента Владимира Путина, опубликованного 29 мая. Документ разрешает «Ростелекому» выкупить долю бывшего партнера согласно требованиям указа президента от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер… в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

ООО «РТК — Сетевые технологии» создано в 2018 году АО «Вестелком» (на 100% принадлежит «Ростелекому») и Nokia. Сейчас оператору принадлежит 51% организации, Nokia — 49%. ООО занимается производством софта и оборудования для сетей связи, уставный капитал компании составляет 100 млн руб. При создании ООО Nokia планировала вложить в него до 10 млрд руб. до 2022 года (см. “Ъ” от 24 сентября 2018 года). Выручка ООО за 2023 год составила 600 млн руб., убыток — 20,9 млн руб.

ООО «Рестрим» на 100% принадлежит ООО «Телеком-1», которым на 100% владеет АО «Вестелком», следует из данных сервиса «Картотека.ру». Компания создана в 2015 году и занимается разработкой софта, систем видеонаблюдения, мониторинга и т. д. Данных о выручке компании не приводится, убыток ООО за 2023 год составил 356 тыс. руб.

В «Ростелекоме» “Ъ” сообщили, что распоряжение президента позволит интегрировать «РТК — Сетевые технологии» в группу: «После того как в 2022 году второй акционер прекратил работу в России, продолжение деятельности компании в предыдущей модели бизнеса стало невозможным». В «Ростелекоме» обещают завершить покупку «в ближайшее время», детали сделки в компании не раскрывают. После начала военных действий на Украине в 2022 году финская компания полностью ушла из России, прекратив поставки оборудования и технологий в страну.

10 миллиардов рублей

планировала вложить Nokia в СП с «Ростелекомом» до 2022 года

Nokia в рамках совместного проекта с «Ростелекомом», в частности, должна была провести модернизацию региональных сетей передачи данных (см. “Ъ” от 20 февраля 2020 года), заниматься разработкой софта и сетевых решений для отрасли на базе своих технологий. Стадия реализации проектов неизвестна.

Источники “Ъ” затрудняются предположить, зачем «Ростелекому» понадобилось консолидировать актив. Собеседник “Ъ” на IT-рынке отмечает, что исходной целью создания компании была локализация оборудования Nokia для включения его в процесс импортозамещения. В 2020 году ООО получило лицензии по четырем категориям, необходимым в том числе для локализации работы оборудования в России: деятельность по технической защите конфиденциальной информации, разработка и производство средств защиты, а также распространение шифровальных (криптографических) средств.

Источник “Ъ” допускает, что у ООО были права на часть компонентной базы из оборудования Nokia, которая нужна для постепенной локализации и вывода ее на госзакупки. Также у компании могут быть действующие контракты.

В ряде случаев причиной становится коллектив. Однако его фактически нет. Численность сотрудников компании на 2022 год составляла 50 человек, в 2024 году — всего четыре человека, следует из данных «Картотеки.ру». Оставшиеся специалисты, которые работали над совместными проектами модернизации и улучшения сетей «Ростелекома», могут быть переключены на новые партнерства — например, с «Булатом» (51% у «Ростелекома», разрабатывает базовые станции связи), считает редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин, либо с одним из поставщиков оборудования для транспортных и магистральных сетей, таким как Т8.

Татьяна Исакова

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