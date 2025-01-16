Экс-директора по финансам «ГПЗ-10» подозревают в хищении на гособоронзаказе

Бывший директор по экономике и финансам ООО «Десятый подшипниковый завод» (ростовский «ГПЗ-10») Николай Борисов задержан по подозрению в мошенничестве на сотни миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба Следкома России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2021 году предприятие заключило 70 контрактов с Минобороны на сумму, превышающую 1,5 млрд руб. В СК считают, что Борисов необоснованно завысил стоимость продукции и, прибегнув к подлогу документов, похитил более 800 млн руб.

Николай Борисов заключен под стражу. По ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В конце прошлого года обыски в связи с хищением госсредств прошли на «ГПЗ-10» и двух других российских заводах: ОАО «ОК Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь». Оперативники проверили места жительства руководителей предприятий и семей собственников.

Дмитрий Ковалевский