На ГПЗ-10 в Ростове прошли обыски в связи с хищением средств оборонзаказа

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели обыски на трех российских подшипниковых заводах, в том числе в ООО «ГПЗ-10» в Ростове. Два других предприятия – ОАО «ОК Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь».

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Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области, обыски прошли в связи с подозрением причастности руководства предприятий к хищению средств государственного оборонного заказа. Обыскам также подверглись места жительства руководителей предприятий и семей собственников.

Также сообщается, что ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении должностных лиц «ГПЗ-10» по факту хищения 810 млн руб.

Учредителем ООО «ГПЗ-10» является столичное АО «Кимп». Эта фирма также в учредителях ООО «ГПЗ-2 Тверь». По данным информационной системы Rusprofile, должность генерального директора АО «Кипм» занимает Василий Сенченко. Учредители АО в системе не указаны.

Сергей Иванов