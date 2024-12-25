Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На ГПЗ-10 в Ростове прошли обыски в связи с хищением средств оборонзаказа

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели обыски на трех российских подшипниковых заводах, в том числе в ООО «ГПЗ-10» в Ростове. Два других предприятия – ОАО «ОК Лоза» (Сергиев Посад) и ООО «ГПЗ-2 Тверь».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области, обыски прошли в связи с подозрением причастности руководства предприятий к хищению средств государственного оборонного заказа. Обыскам также подверглись места жительства руководителей предприятий и семей собственников.

Также сообщается, что ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении должностных лиц «ГПЗ-10» по факту хищения 810 млн руб.

Учредителем ООО «ГПЗ-10» является столичное АО «Кимп». Эта фирма также в учредителях ООО «ГПЗ-2 Тверь». По данным информационной системы Rusprofile, должность генерального директора АО «Кипм» занимает Василий Сенченко. Учредители АО в системе не указаны.

Сергей Иванов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...