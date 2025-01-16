Ликвидная часть ФНБ в декабре сократилась на треть

Минфин представил результаты размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за 2024 год. Согласно итогам, на 1 января объем ФНБ составил 11,8 трлн, или 6,2% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. При этом на 1 декабря объем составлял 13,096 трлн руб. В декабре он сократился на 1,217 трлн руб.

Объем ликвидных активов фонда на 1 января составил 3,81 трлн руб., или 2% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. Ликвидные активы сократились в прошлом году на треть, или $18,4 млрд в долларовом эквиваленте. Падение ликвидных активов ФНБ составило 34,3%. За месяц к 1 января объем фонда уменьшился на 9,1 %, до 11,9 трлн руб., что соответствует 6,2% ВВП. Объем китайских юаней сократился с 219,5 млрд до 164 млрд, золота — с 279,5 до 187,7 т.

В декабре часть средств фонда на счетах в Банке России в суммах 55,4 млрд китайских юаней и 58,957 т золота в обезличенной форме была реализована за 1,3 трлн руб. Полученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета для финансирования его дефицита. В ведомстве отметили, что использование средств ФНБ соответствует плановым показателям на год.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, с 15 декабря по 31 декабря прошлого года составила $3,4 млн, или 345,1 млн руб. Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в котором инвестированы средства ФНБ, за прошлый год составили 1,102 трлн руб.

Об объеме фонда в октябре — в публикации «Ъ» «ФНБ готовится к тратам».