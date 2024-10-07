ФНБ готовится к тратам

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 октября составил 12,787 трлн руб., или 6,7% прогнозируемого на 2024 год размера российского ВВП, сообщил в пятницу Минфин. В долларовом эквиваленте объем фонда составил $137,9 млрд. С начала года размер фонда вырос на 882 млрд руб., в пересчете на доллары — на $4,5 млрд.

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Ликвидная часть ФНБ на 1 октября состояла из 222 млрд китайских юаней, 293 тонн золота в обезличенной форме и 1,6 млрд руб. Всего объем ликвидной части фонда по состоянию на 1 октября был равен 5,255 трлн руб., или $56,7 млрд.

Напомним, за 2023 год объем ликвидных активов сократился в рублях на 18%, с 6,133 трлн до 5,012 трлн руб., а в долларах — вдвое сильнее, на 36%, с $87,19 млрд до $55,88 млрд руб. Такое значимое снижение произошло за счет использования валютных накоплений ФНБ, прежде всего для закрытия дефицита федерального бюджета прошлого года. Всего из фонда тогда было изъято средств на сумму 3,461 трлн руб.

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За 2024 год, согласно свежим оценкам Минфина, содержащимся в сопроводительных материалах к внесенному в Госдуму проекту бюджета на следующую трехлетку, объем ФНБ также сократится — с 11,965 трлн руб. на начало года до 11,055 трлн руб. к его окончанию. Использовать (также прежде всего на закрытие бюджетного дефицита) в этом году (в декабре, когда расходы традиционно резко увеличиваются) планируется значительно меньше — 1,3 трлн руб.

В 2025 году фонд в соответствии с бюджетным правилом будет пополняться за счет дополнительных нефтегазовых доходов. При этом его использование, как надеется Минфин, будет весьма ограниченным — всего 0,6 млрд руб. Эти деньги будут изъяты на софинансирование формирования пенсионных накоплений граждан, вносящих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. Поскольку 2025-й в соответствии с ранее принятыми законами будет последним годом осуществления такой формы господдержки, в 2026 и 2027 годах средства ФНБ расходовать вовсе не предполагается.

При отсутствии трат на дефицит объем фонда в следующую трехлетку будет только расти, предполагает Минфин. К концу 2025 года он увеличится до 12,883 трлн руб., или 6% ВВП, к концу 2026-го — до 14,927 трлн руб. (6,5%), к концу 2027-го — до 16,497 трлн руб., что будет равно 6,6% ВВП.

Вадим Вислогузов