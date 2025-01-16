У застройщика Туапсе отсудят 600 млн рублей на подпорную стену

Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил в своем Telegram-канале о намерении взыскать 600 млн руб. с застройщика жилого комплекса, чьи действия привели к оползню в 2021 году. Взысканные средства направят на строительство подпорной стены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате оползня, произошедшего в 2021 году в районе улиц Калараша и Кириченко, несколько домов в Туапсе оказались под угрозой. Местная жительница обратилась к главе района с просьбой о помощи, указывая на то, что причиной бедствия стали нарушения застройщика, который отклонился от утвержденного проекта при проведении строительных работ.

Несмотря на то, что ситуация стабилизовалась спустя время, техническое заключение подтверждает, что процесс не завершен. Для предотвращения дальнейших разрушений требуется строительство подпорной стены, стоимость которой предварительно оценивают в 600 млн руб.

Администрация Туапсе уже инициировала судебный процесс против застройщика с целью взыскания необходимых средств. Судебное заседание назначили на начало февраля. Власти начали оценку ущерба для пострадавших квартир, что позволит оперативно оказать помощь жителям, оказавшимся в сложной ситуации, уточнил господин Бойко.

Также на приеме у главы района присутствовали жители села Индюк, которые обратились с просьбой об организации освещения на участке улицы Майкопской протяженностью полкилометра. Господин Бойко заверил, что специалисты решат эту проблему.

«Ъ-Сочи» писал, что вблизи села Уч-Дере активизировались подвижки грунта. Федеральные дорожники уже дважды вводили реверс на данном отрезке трассы А-147, чтобы вывезти грунт с проезжей части.

Мария Удовик