Власти Сочи хотят исключить строительную деятельность на оползневых склонах

В Сочи планируют исключить любую строительную деятельность на оползневых склонах и прилегающих территориях. Соответствующую инициативу обсудили на межведомственном совещании, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

«На межведомственном совещании также приняли решение разработать правовые регламенты взаимодействия с собственниками и арендаторами земель на оползневых склонах и прилегающих территориях. На них нужно исключить любую строительную деятельность, чтобы в будущем обезопасить людей и исключить дополнительные риски потери имущества», – заявил господин Прошунин.

Мэр рассказал также о том, что вблизи села Уч-Дере активизировались подвижки грунта. Федеральные дорожники уже дважды вводили реверс на данном отрезке трассы А-147, чтобы вывезти грунт с проезжей части. Как отметил глава Сочи, все это осложнило транспортную логистику.

Другой сложный оползневый участок – переулок Ландышевый. Здесь сошел сель на железнодорожный путь в районе 73-го км. По словам мэра, причина не только в переувлажнении почвы в результате дождей – обнаружены факты отвала грунта и мусора на борт оползневого склона. Власти города вместе с контролирующими органами ищут недобросовестных подрядчиков и физлиц.

Всего, напомнил господин Прошунин, в Сочи около 2,6 тыс. оползневых участков. Городу, отметил мэр, нужны отдельная государственная программа и специализированное учреждение, которое будет заниматься проблемой оползней.

Вячеслав Рыжков