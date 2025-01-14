Гренландцы просчитывают перспективы

Дональд Трамп может обрушить рынок недвижимости Гренландии, хотя пять лет назад спровоцировал его подъем. В 2019 году, когда республиканец впервые озвучил идею покупки острова, жилье в регионе стало дорожать. Как писала тогда газета The Wall Street Journal, владельцы домов заработали на перепродаже до 15%. Теперь избранный президент США снова хочет получить контроль над территорией: в Конгрессе уже подготовлен специальный законопроект. Но жители Гренландии сообщили “Ъ FM”, что на этот раз они планируют избавляться от объектов. Ждать ли больших скидок? И почему старый дом без теплоизоляции недалеко от полярного круга может стоить $0,5 млн? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / AP Фото: Emil Stach / Ritzau Scanpix / AP

На первый взгляд, купить недвижимость в Гренландии вообще нельзя. Любое англоязычное агентство выдаст ноль результатов, группы в социальных сетях молчат, а Google будет настаивать, что вам нужен город Гринленд в штате Нью-Гемпшир. К специфике местного рынка нужно быть готовым, говорит Татьяна Панина из поселка Какорток на юге датской автономии: «Жилья в наличии нет, и если его кто-то выставляет на продажу, то работает сарафанное радио через родственников и знакомых. До сих пор, как в советское время, существует доска возле магазина, на которой пришпилены объявления».

Несмотря на архаичный канал продаж, капитал требуется значительный. Лоты стартуют от $300 тыс. Во французской Ницце на эти деньги можно было бы приобрести апартаменты с видом на Лазурный берег. Но Какорток — выбор настоящих викингов, продолжает Татьяна: «Мы живем в довольно маленьком старом домике 1950-х годов постройки. Для здешних мест это очень хорошо, потому что есть и туалет, и канализация — это очень высокий стандарт. Стен там ровных нет, то есть мебель толком уже не поставишь. Помещение плохо заизолировано: когда дует, в доме очень холодно. Но ничего, такое происходит нечасто».

В столице все проще. Власти Нуука сами продают недвижимость: выбор больше, отделка в скандинавском стиле — не редкость. Но и цены выше, рассказывает местная жительница Алена: «Я даже не представляю, куда им еще расти. Трехуровневый дом, в котором мы жили, с жилой площадью около 180 кв. м в 2021 году мы продали за 4 млн». 4 млн датских крон — это $550 тыс. Алена с семьей переехала в квартиру подешевле.

Вариант сэкономить есть, но только для самых отважных. Свое жилье можно построить с оговоркой, что земля под ним останется государственной. При этом добиться разрешения — настоящий подвиг, говорит собеседница “Ъ FM” с юга Гренландии: «Надо писать запрос в коммунальные органы управления, но никто не хочет брать на себя ответственность, и в итоге там просто не отвечают. Мой муж пытался получить участки на постройку хижин, грубо говоря. Красивое место с видом на залив, прямо на фьорды. Год он ждал разрешения, получил отказ. Но его выдали другому человеку, у которого больше связей».

На этом потомки викингов не остановятся. Чтобы построить дом, нужны рабочие, а они сейчас заняты возведением трех международных аэропортов. Нужны стройматериалы, а их не достать, продолжает Татьяна: «В основном строят из дерева. Своего ничего не растет. Так что все завозят только из Дании, это крайне дорого. Перевозки по морю осуществляет Royal Arctic Line, у них тотальная монополия. Цены они поднимают, как им удобно».

Взамен жители острова получают датскую страховку и право на бесплатное образование. Если остров обретет независимость или перейдет под контроль США, с этим придется попрощаться. Алена из Нуука готова попрощаться еще и с квартирой: «С предложением Дональда Трампа появилось больше возможностей стать независимым государством. И мой муж-датчанин отреагировал на это так, что как только Гренландия станет независимой, мы отсюда уедем. Он уже даже подумывает о том, чтобы выставить квартиру на продажу. Потому что Гренландия не в состоянии стать экономически независимой».

Хотя на острове есть залежи нефти, золота, рубинов, урана, все это спрятано так глубоко подо льдом, что добыча до сих пор никому не принесла прибыли. Допуск американских компаний со своими технологиями ситуацию не изменит, уверена Татьяна Панина: «Гренландия пока еще не настолько перспективная и привлекательная для жизни страна, чтобы из-за этого цены прямо взлетели».

И главный, пожалуй, вопрос, зачем нужен такой актив? Недвижимость на острове не дает права на легализацию. Власти даже запрещают его покупку без ВНЖ или бессрочного трудового договора (как правило, ищут строителей или моряков). Очередь из желающих не выстраивается. Но республиканцы уже начали кампанию под лозунгом Make Greenland Great Again.

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Иван Якунин