Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция Сочи продолжает проверять ячейки депозитария, откуда украли деньги

СМИ: сумма похищенных средств из депозитария в Сочи достигла 100 млн рублей

Полиция проверяет ячейки в депозитарии Сочи, откуда похитили деньги у нескольких клиентов. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В Telegram-каналах появилась информация о том, что число пострадавших от кражи денег из ячеек в сочинском депозитарии увеличилось как минимум до 17 человек, а ущерб составил 100 млн руб. Однако официально эти сведения не были подтверждены. Источник «Ъ-Сочи» не стал ни подтверждать, ни опровергать эти данные, отметив, что проверка все еще ведется.

Следователи начали допросы всех лиц, причастных к этому делу, включая руководство депозитария. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Согласно информации из социальных сетей, 14 января прошел обыск в доме одной из начальниц учреждения, после чего ее доставили в отдел полиции. В ответ на запрос «Ъ-Сочи» представители правоохранительных органов сообщили, что будут допрошены все участники дела.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...