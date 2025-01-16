Полиция Сочи продолжает проверять ячейки депозитария, откуда украли деньги

Полиция проверяет ячейки в депозитарии Сочи, откуда похитили деньги у нескольких клиентов. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В Telegram-каналах появилась информация о том, что число пострадавших от кражи денег из ячеек в сочинском депозитарии увеличилось как минимум до 17 человек, а ущерб составил 100 млн руб. Однако официально эти сведения не были подтверждены. Источник «Ъ-Сочи» не стал ни подтверждать, ни опровергать эти данные, отметив, что проверка все еще ведется.

Следователи начали допросы всех лиц, причастных к этому делу, включая руководство депозитария. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.

Согласно информации из социальных сетей, 14 января прошел обыск в доме одной из начальниц учреждения, после чего ее доставили в отдел полиции. В ответ на запрос «Ъ-Сочи» представители правоохранительных органов сообщили, что будут допрошены все участники дела.

Алина Зорина