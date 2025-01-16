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Полиция продолжает проверять ячейки депозитария в Сочи, откуда украли деньги

В Сочи полиция продолжает проверку ячеек в депозитарии, откуда украли деньги у нескольких граждан. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в правоохранительных органах.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Telegram-каналах появилась информация о том, что количество пострадавших в результате массового воровства денег из ячеек в сочинском депозитарии увеличилось как минимум до 17 человек, а ущерб достиг 100 млн руб. Официально эта информация не подтверждается. Собеседник «Ъ-Сочи» также не подтвердил и не опроверг сообщения, указав, что проверка продолжается.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте идут допросы после пропажи денег из депозитария. Расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Достоверно известно, что потерпевшими стали несколько человек. Первоначально одна из пострадавших в социальных сетях сообщила, что из ее ячейки в многофункциональном депозитарном центре исчезло 6,5 млн руб. При этом, как писали Telegram-каналы, у некоторых людей деньги пропали только частично, у других – украли все.

На месте происшествия полицейские провели осмотр и изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего анализа. Сейчас проходит проверка с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и определения числа пострадавших.

Вячеслав Рыжков

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