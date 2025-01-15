Полиция Сочи проверит исчезновение денежных средств из депозитарного центра

Граждане сообщили в отдел полиции Центрального района Сочи о пропаже значительных сумм из арендованных ячеек. Правоохранительные органы проводят проверку, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, где провели осмотр и изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего анализа. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Также специалисты устанавливают количество пострадавших от этого инцидента.

Одна из пострадавших в социальных сетях сообщила, что из ее ячейки в многофункциональном депозитарном центре исчезло 6,5 млн руб. По ее информации, по меньшей мере еще два клиента депозитария также обнаружили недостачу средств в своих ячейках.

Некоторые Telegram-каналы информируют о наличии пяти пострадавших с общим ущербом, превышающим 20 млн руб. Пропажу денежных средств обнаружили днем 14 января. Пользователи в социальных сетях также уточнили, что у некоторых клиентов исчезли все средства, в то время как другие потеряли лишь часть. На месте происшествия продолжают работать криминалисты.

Мария Удовик