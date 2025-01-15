Начались допросы после пропажи денег из депозитария в Сочи

В Сочи после пропажи денег из нескольких ячеек в депозитарии начались допросы. По данным Telegram-каналов, на допрос доставили, в частности, руководство депозитарного центра. В полиции «Ъ-Сочи» не подтвердили и не опровергли эту информацию, сообщив, что допрошены будут все участники дела. Ранее стало известно, что по факту произошедшего расследуют дело по ст. 158 УК РФ (кража).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В соцсетях сообщается о том, что 14 января якобы прошел обыск в доме одной из руководителей депозитария. После этого, по неподтвержденной официально информации, женщину увезли в отдел полиции.

Известно, что потерпевшими стали как минимум несколько человек. Точная сумма ущерба официально не озвучена — она, по данным СМИ, может превышать 20 млн руб. На месте происшествия полицейские провели осмотр и изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего анализа. Сейчас проходит проверка с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и определения числа пострадавших.

Вячеслав Рыжков