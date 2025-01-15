Начались допросы после пропажи денег из депозитария в Сочи
В Сочи после пропажи денег из нескольких ячеек в депозитарии начались допросы. По данным Telegram-каналов, на допрос доставили, в частности, руководство депозитарного центра. В полиции «Ъ-Сочи» не подтвердили и не опровергли эту информацию, сообщив, что допрошены будут все участники дела. Ранее стало известно, что по факту произошедшего расследуют дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В соцсетях сообщается о том, что 14 января якобы прошел обыск в доме одной из руководителей депозитария. После этого, по неподтвержденной официально информации, женщину увезли в отдел полиции.
Известно, что потерпевшими стали как минимум несколько человек. Точная сумма ущерба официально не озвучена — она, по данным СМИ, может превышать 20 млн руб. На месте происшествия полицейские провели осмотр и изъяли записи с камер видеонаблюдения для дальнейшего анализа. Сейчас проходит проверка с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и определения числа пострадавших.