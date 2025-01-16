«Аль-Маядин»: жертвами обстрела Израилем жилого квартала в Газе стали 12 человек

Не менее 12 человек погибли, еще порядка 20 получили ранения при ударе израильских военно-воздушных сил (ВВС) по жилому кварталу на севере города Газа. Об этом сообщил телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на службу гражданской обороны палестинского анклава. Данные появились вскоре после объявления по поводу соглашения между Израилем и движением «Хамас» о прекращении огня в Газе.

Из публикации следует, что вчера вечером подверглись дома в районе Шейх-Радван.

До этого вечером 15 января журналисты «Аль-Маядин» сообщали о гибели 18 человек в результате удара израильских ВВС по дому на западе города Газа.

О достижении соглашения между Израилем и «Хамасом» по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве сообщил накануне премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани. Первая фаза продлится 42 дня: «Хамас» освободит 33 израильских заложника, Израиль — палестинских заключенных. Также планируется начать возвращение перемещенных лиц. Сделка предусматривает вывод израильской армии с востока сектора Газа. Увеличатся поставки гумпомощи: будет разрешен ввоз топлива, гражданского оборудования и предметов первой необходимости.

Подробнее — в материале «Ъ».