Кандидат Трампа в госсекретари США Рубио: Куба остается спонсором терроризма

Кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио заявил, что Куба по-прежнему является спонсором международного терроризма. Вчера администрация уходящего президента Джо Байдена анонсировала исключение Кубы из перечня государств—спонсоров терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио

Фото: Nathan Howard / Reuters Кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Несомненно, что Куба является спонсором терроризма»,— заявил господин Рубио (цитата по «РИА Новости»), раскритиковав это решение Белого дома как «абсолютно необоснованное». Выдвиженец господина Трампа утверждает, что Гавана поддерживала «нарко-террористические организации» в Колумбии.

Associated Press допускало, что после Куба может вернуться в список стран—спонсоров терроризма уже на следующей неделе, вскоре после инаугурации Дональда Трампа. Из материала агентства следовало, что за введение санкций в отношении острова выступает именно господин Рубио.

США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. В 2014 году президент США Барак Обама объявил о начале нормализации отношений США и Кубы. В 2015-м его администрация исключила Кубу из списка государств—спонсоров терроризма. При этом администрация Дональда Трампа в 2017 году отменила это решение и ужесточила правила поездок американцев в республику.

Подробнее о взглядах Марко Рубио на внешнюю политику — в материале «Ъ» «Самый "ястребиный" секретарь».