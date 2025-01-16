Кандидат Трампа в госсекретари США Рубио: Куба остается спонсором терроризма
Кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио заявил, что Куба по-прежнему является спонсором международного терроризма. Вчера администрация уходящего президента Джо Байдена анонсировала исключение Кубы из перечня государств—спонсоров терроризма.
Кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Несомненно, что Куба является спонсором терроризма»,— заявил господин Рубио (цитата по «РИА Новости»), раскритиковав это решение Белого дома как «абсолютно необоснованное». Выдвиженец господина Трампа утверждает, что Гавана поддерживала «нарко-террористические организации» в Колумбии.
Associated Press допускало, что после Куба может вернуться в список стран—спонсоров терроризма уже на следующей неделе, вскоре после инаугурации Дональда Трампа. Из материала агентства следовало, что за введение санкций в отношении острова выступает именно господин Рубио.
США разорвали дипломатические отношения с Кубой в 1961 году после национализации американской собственности на острове. В 2014 году президент США Барак Обама объявил о начале нормализации отношений США и Кубы. В 2015-м его администрация исключила Кубу из списка государств—спонсоров терроризма. При этом администрация Дональда Трампа в 2017 году отменила это решение и ужесточила правила поездок американцев в республику.
Подробнее о взглядах Марко Рубио на внешнюю политику — в материале «Ъ» «Самый "ястребиный" секретарь».