СКР назначил комплексную экспертизу по делу о крушении самолета AZAL

Следственный комитет России (СКР) назначил комплексную комиссионную организационно-техническую судебную экспертизу по делу о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане. Следствие добавило, что прорабатывает все возможные версии причин авиакатастрофы.

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«Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза»,— говорится в сообщении СКР.

Как уточнили в Следственном комитете, СКР наладил взаимодействие со следственными органами Азербайджана и Казахстана. Данные черных ящиков следователи из трех стран изучают совместно со специалистами Межгосударственного авиационного комитета. Также анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы, и Минеральных Вод с командиром разбившегося судна.

Самолет «Азербайджанских авиалиний», который летел из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау 25 декабря 2024 года. Погибли 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность за катастрофу на Россию.

Подробнее о расследовании — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».