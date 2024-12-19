В правительстве Липецкой области появятся министерства

Депутаты липецкого облсовета в ходе 46-й сессии приняли законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Липецкой области в сфере государственной гражданской службы и касающиеся лиц, замещающих государственные должности Липецкой области». Согласно документу, действующие руководители управлений станут министрами, которые возглавят профильные министерства. Об этом сообщили в облсовете.

За такое решение проголосовало 26 депутатов, еще восемь высказались против, один воздержался.

Поправки обусловлены необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. Их реализация будет осуществляться в пределах средств облбюджета на 2025 год.

Таким образом, в Черноземье департаменты остаются только в структуре правительства Орловской области. В 2021 году соответствующую реформу провела Белгородская область. В 2022-м решение о создании министерств приняли в Тамбовской области. В конце того же года аналогичные изменения произошли в Курской области. Воронежская область реформировала структуру облправительства осенью 2023 года.

Анастасия Колпачева