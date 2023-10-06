Воронежская облдума утвердила появление министерств в правительстве региона

Воронежская облдума в ходе заседания 6 октября приняла во втором чтении корректировки в Устав Воронежской области (в версию документа от 16 декабря 2022 года). Всего на заседании присутствовали 46 парламентариев. Депутат Виктор Буздалин отметил, что поправок к законопроекту после первого чтения 21 сентября не поступило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроект, в частности, признает утратившей силу часть 2 ст. 12 Устава Воронежской области, которая содержит перечень региональных госдолжностей. Это связано с тем, что перечень должностей, их статус и деятельность уже определяются отдельным региональным законом от 11 ноября 2009 года «О госдолжностях Воронежской области».

В устав региона вводится должность первого заместителя губернатора — вдобавок к существующим должностям «обычного» заместителя, первого и «обычных» зампредов облправительства. Первый вице-губернатор сможет исполнять обязанности главы региона в период отсутствия губернатора. Его кандидатуру будет согласовывать областная дума, которая теперь наравне с «обычным» заместителем может выразить первому заму недоверие (что влечет освобождение любого вице-губернатора от должности; это же изменение внесено в региональный закон о госдолжностях).

Одновременно с уставом изменения вносятся в три закона – «О государственной гражданской службе Воронежской области» (2005 года), «О правительстве Воронежской области», «О госдолжностях Воронежской области».

Изменения в законах схожи. Помимо введения должности первого вице-губернатора уточняется количество должностей первого зампреда облправительства: согласно сообщению облдумы, первый вице-премьер будет только один. Исключена норма о том, что общий состав правительства Воронежской области не может превышать 35 человек.

Помимо первого вице-губернатора вводятся и другие должности: министр области, полпред губернатора при федеральных органах власти, а также член облизбиркома с правом решающего голоса с работой в комиссии на постоянной основе и член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной основе. Вводится норма о том, что руководителем аппарата губернатора и правительства Воронежской области может быть как первый заместитель, так и «просто» заместитель губернатора.

Урегулируются отдельные вопросы назначения, статуса и срока полномочий временно исполняющих обязанности по госдолжностям в правительстве и исполнительных органах власти. Актуализируются нормы о личных делах с учетом изменения федерального законодательства в сфере персональных данных и кадровой работы в госорганах. Положения о досрочном прекращении полномочий губернатора приводятся в соответствие с федеральным законом 414-ФЗ от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Признается утратившим силу основание досрочного прекращения полномочий лиц, занимающих госдолжности региона, в связи с достижением предельного возраста: действующим федеральным законодательством и уставом региона не предусмотрены нормы, устанавливающие предельный возраст замещения должностей для «указанной категории лиц».

Приводятся в соответствие с изменившимся федеральным законодательством основания для досрочного прекращения полномочий уполномоченных по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей. Актуализируются и вводятся для новых госдолжностей размеры окладов.

Среди наиболее важных изменений в закон «О государственной гражданской службе в Воронежской области» – введение новых должностей государственной гражданской службы: в правительстве региона — первый замруководителя управления, руководитель секретариата первого заместителя губернатора, его референт и консультант; в исполнительных органах — замминистра и первый замминистра.

Должности государственной гражданской службы региона, учреждаемые в представительстве Воронежской области при федеральных органах госвласти РФ, исключаются. Добавляется должность руководителя секретариата заместителя губернатора.

О разделении полномочий губернатора и председателя правительства в поправках информации нет, хотя такие предположения ранее высказывались на фоне различного трактования высказывания губернатора Александра Гусева. «Будет губернатор, председатель правительства, два заместителя губернатора и один заместитель председателя правительства, а под ним все остальные замы отраслевые. Это рабочая версия пока что, но скорее всего, она близка к тому, что будет в финале», — пояснял господин Гусев в конце августа в ходе форума «IV управленческая платформа имени Эйтингона». При этом буквально в июне 2023 года в закон «О правительстве Воронежской области» было введено положение о том, что губернатор возглавляет правительство.

Андрей Цветков, Олег Мухин