Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воронежская облдума утвердила появление министерств в правительстве региона

Воронежская облдума в ходе заседания 6 октября приняла во втором чтении корректировки в Устав Воронежской области (в версию документа от 16 декабря 2022 года). Всего на заседании присутствовали 46 парламентариев. Депутат Виктор Буздалин отметил, что поправок к законопроекту после первого чтения 21 сентября не поступило.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроект, в частности, признает утратившей силу часть 2 ст. 12 Устава Воронежской области, которая содержит перечень региональных госдолжностей. Это связано с тем, что перечень должностей, их статус и деятельность уже определяются отдельным региональным законом от 11 ноября 2009 года «О госдолжностях Воронежской области».

В устав региона вводится должность первого заместителя губернатора — вдобавок к существующим должностям «обычного» заместителя, первого и «обычных» зампредов облправительства. Первый вице-губернатор сможет исполнять обязанности главы региона в период отсутствия губернатора. Его кандидатуру будет согласовывать областная дума, которая теперь наравне с «обычным» заместителем может выразить первому заму недоверие (что влечет освобождение любого вице-губернатора от должности; это же изменение внесено в региональный закон о госдолжностях).

Одновременно с уставом изменения вносятся в три закона – «О государственной гражданской службе Воронежской области» (2005 года), «О правительстве Воронежской области», «О госдолжностях Воронежской области».

Изменения в законах схожи. Помимо введения должности первого вице-губернатора уточняется количество должностей первого зампреда облправительства: согласно сообщению облдумы, первый вице-премьер будет только один. Исключена норма о том, что общий состав правительства Воронежской области не может превышать 35 человек.

Помимо первого вице-губернатора вводятся и другие должности: министр области, полпред губернатора при федеральных органах власти, а также член облизбиркома с правом решающего голоса с работой в комиссии на постоянной основе и член территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной основе. Вводится норма о том, что руководителем аппарата губернатора и правительства Воронежской области может быть как первый заместитель, так и «просто» заместитель губернатора.

Урегулируются отдельные вопросы назначения, статуса и срока полномочий временно исполняющих обязанности по госдолжностям в правительстве и исполнительных органах власти. Актуализируются нормы о личных делах с учетом изменения федерального законодательства в сфере персональных данных и кадровой работы в госорганах. Положения о досрочном прекращении полномочий губернатора приводятся в соответствие с федеральным законом 414-ФЗ от 21 декабря 2021 года «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Признается утратившим силу основание досрочного прекращения полномочий лиц, занимающих госдолжности региона, в связи с достижением предельного возраста: действующим федеральным законодательством и уставом региона не предусмотрены нормы, устанавливающие предельный возраст замещения должностей для «указанной категории лиц».

Приводятся в соответствие с изменившимся федеральным законодательством основания для досрочного прекращения полномочий уполномоченных по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей. Актуализируются и вводятся для новых госдолжностей размеры окладов.

Среди наиболее важных изменений в закон «О государственной гражданской службе в Воронежской области» – введение новых должностей государственной гражданской службы: в правительстве региона — первый замруководителя управления, руководитель секретариата первого заместителя губернатора, его референт и консультант; в исполнительных органах — замминистра и первый замминистра.

Должности государственной гражданской службы региона, учреждаемые в представительстве Воронежской области при федеральных органах госвласти РФ, исключаются. Добавляется должность руководителя секретариата заместителя губернатора.

О разделении полномочий губернатора и председателя правительства в поправках информации нет, хотя такие предположения ранее высказывались на фоне различного трактования высказывания губернатора Александра Гусева. «Будет губернатор, председатель правительства, два заместителя губернатора и один заместитель председателя правительства, а под ним все остальные замы отраслевые. Это рабочая версия пока что, но скорее всего, она близка к тому, что будет в финале», — пояснял господин Гусев в конце августа в ходе форума «IV управленческая платформа имени Эйтингона». При этом буквально в июне 2023 года в закон «О правительстве Воронежской области» было введено положение о том, что губернатор возглавляет правительство.

Андрей Цветков, Олег Мухин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...