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Коммерсантъ FM
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США расширили антироссийские санкции на Запорожскую АЭС

Минфин США расширил санкционный список против России, включив в него 16 физических и десятки юридических лиц, в числе которых Запорожская АЭС, «УМК-Сталь», выставочный центр «Патриот», «Военторг». Пресс-релиз опубликован сегодня, 15 января, на сайте ведомства.

Под ограничения в числе физлиц попали гендиректор ЗАЭС Владислав Исаев, основатель компании «Агроэкспорт 168» Клим Комаров и его брат, владелец предприятия «Керамакс», Артем Комаров. Санкции также ввели в отношении экс-сенатора Алексея Дмитриенко и главы «Атомфлота» Якова Антонова.

В обновленный санкционный список попали в том числе компании из Малайзии, Китая, ОАЭ, Киргизии и Турции. С некоторыми подсанкционными компаниями США разрешили проводить операции до 1 марта 2025 года. В их числе Надеждинский металлургический завод и киргизский банк «Керемет».

В предыдущий раз США вводили санкции в отношении России 10 января. Тогда среди прочих под ограничения попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз».

Подробнее — в материале «Ъ» «Суда нагрузили санкциями».

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