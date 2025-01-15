Михаил Мишустин пригласил в Россию инвесторов из Вьетнама

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Ханое встретился с российскими и вьетнамскими деловыми кругами. Он пригласил инвесторов из Вьетнама в Россию, в том числе на Петербургский международный и Восточный экономический форумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По его словам, эти форумы — «точки притяжения для деловых сообществ из самых разных стран», и вьетнамские инвесторы получат возможность «расширить свои бизнес-контакты». «Хочу пригласить вьетнамских инвесторов в Россию. Мы создаем возможности для зарубежных компаний приходить и активно работать на российском рынке на взаимовыгодных условиях»,— сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС).

Выступивший на встрече премьер Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что предприниматели двух стран должны помочь активизировать двустороннее экономическое сотрудничество. Он считает, что сторонам нужно «искать разные решения, чтобы укрепить связи», что также должно внести вклад в активизацию политических отношений.

Михаил Мишустин вчера, 14 января, начал двухдневный официальный визит во Вьетнам и провел переговоры с Фам Минь Чинем. Обсуждались в том числе планы по наращиванию товарооборота до $15 млрд к 2030 году (сейчас — $6 млрд). Способствовать этому должно сотрудничество в перспективных отраслях — сфере цифровых технологий, радиоэлектронной промышленности, машиностроении и сельском хозяйстве.

Подробности — в материале «Ъ» «В поисках свободы торговли».