Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

АвтоВАЗ запрыгивает в фургон

Компания хочет выпустить новые коммерческие автомобили

Лидер российского авторынка АвтоВАЗ планирует создать отдельный бренд под линейку коммерческого транспорта. В него могут войти как новые модели, запущенные в производство совместно с партнером, так и уже представленные «дочкой» компании фургоны и пикапы на базе Granta и Niva, а также собираемые в Ижевске Largus. Аналитики оценивают нишу как перспективную.

Автозавод Lada в Ижевске

Автозавод Lada в Ижевске

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Автозавод Lada в Ижевске

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

АвтоВАЗ планирует начать производство новой линейки коммерческих автомобилей под отдельным брендом, рассказал президент компании Максим Соколов. «Мы видим успешный пример китайского рынка, где царит многообразие брендов, и следуем этим трендам»,— отметил он. Проект подразумевает участие производственного партнера, которого топ-менеджер не назвал.

Начало выпуска запланировано на 2025–2026 годы. Грузоподъемность новой модели также неизвестна. В АвтоВАЗе отметили только, что для их управления понадобятся права категории B (позволяют управлять автомобилем массой до 3,5 тонны).

Сейчас на производстве легкого коммерческого транспорта (LCV) специализируется дочерняя компания АвтоВАЗа в Тольятти — «ВИС-Авто», производящая пикапы и фургоны на базе Granta и Niva. По словам Максима Соколова, теперь на площадке не только идет сборка автомобилей, но и работает цех окраски. Также автопроизводитель на своем заводе в Ижевске выпускает разные модификации легкого коммерческого автомобиля Lada Largus. Не исключено, что в периметр отдельного бренда войдет не только новая линейка, производимая с партнером, но и текущие проекты, отметил господин Соколов. Как сообщил “Ъ” вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, окончательное решение по параметрам проекта будет объявлено в марте.

Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, 15 января, «Прайм»:

Если будет поставлена задача достичь планки 600 тысяч (машин в год.— “Ъ”), мы достигнем. В 650 достигнем. В две смены.

По словам Максима Соколова, в качестве производственной площадки для новых коммерческих автомобилей рассматривается «ВИС-Авто». Источники “Ъ” отмечают, что проект может быть реализован и на бывшем заводе Nissan — ныне «Автозавод Санкт-Петербург», где выпускаются автомобили бренда Xcite. Такой шаг помог бы загрузить мощности площадки, так как с нынешним китайским партнером у предприятия все непросто, полагают собеседники “Ъ”. Формально это предприятие не принадлежит АвтоВАЗу, и в условиях санкций такой маневр был бы весьма логичным, соглашается главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Производственным партнером в новой линейке коммерческих автомобилей, вероятнее всего, выступит китайский автоконцерн, считает эксперт.

Деталей относительно объема выпуска новых LCV АвтоВАЗа также нет. Общий производственный план компании на 2025 год в объеме 500 тыс. машин Lada сохраняется, отмечает Максим Соколов. Тем не менее корректировки его все же возможны: такое решение в случае необходимости будет зависеть от совета директоров, добавил он.

По итогам 2024 года АвтоВАЗ увеличил производство на 40%, до 525,53 тыс. штук, что стало рекордом за десять лет.

Доля компании на российском рынке составила 27%: продажи увеличилась на 30%, до 495 тыс. штук. В 2025 году АвтоВАЗ ожидает падение продаж до 1,3–1,6 млн легковых автомобилей и LCV.

В сегменте легкого коммерческого транспорта фиксируется стабильный спрос и рост продаж, следует из данных «Автостата». По итогам 2024 года рынок достиг 112,02 тыс. автомобилей, что на 24,4% выше результатов предыдущего года, отчитывались в агентстве. Первые три места по продажам занимают российские «ГАЗ», «УАЗ» и Lada, доля первого — 53,8%.

АвтоВАЗ увеличил производство Lada на 40% в 2024 году

«Сегмент недозаполнен. В эту нишу Китай не пришел, поэтому в принципе место для российских производителей есть»,— рассуждает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. По оценке эксперта, с хорошей моделью и грамотным выводом на рынок можно рассчитывать на продажи на уровне до 40 тыс. штук. Согласно базовому прогнозу агентства, в 2025 году реализация LCV может вырасти на 5%. Максим Кадаков добавляет, что на маленькие фургоны сейчас высокий спрос и маржинальность у таких моделей достаточно высокая.

Наталия Мирошниченко

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...