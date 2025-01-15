АвтоВАЗ запрыгивает в фургон

Лидер российского авторынка АвтоВАЗ планирует создать отдельный бренд под линейку коммерческого транспорта. В него могут войти как новые модели, запущенные в производство совместно с партнером, так и уже представленные «дочкой» компании фургоны и пикапы на базе Granta и Niva, а также собираемые в Ижевске Largus. Аналитики оценивают нишу как перспективную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автозавод Lada в Ижевске

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Автозавод Lada в Ижевске

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

АвтоВАЗ планирует начать производство новой линейки коммерческих автомобилей под отдельным брендом, рассказал президент компании Максим Соколов. «Мы видим успешный пример китайского рынка, где царит многообразие брендов, и следуем этим трендам»,— отметил он. Проект подразумевает участие производственного партнера, которого топ-менеджер не назвал.

Начало выпуска запланировано на 2025–2026 годы. Грузоподъемность новой модели также неизвестна. В АвтоВАЗе отметили только, что для их управления понадобятся права категории B (позволяют управлять автомобилем массой до 3,5 тонны).

Сейчас на производстве легкого коммерческого транспорта (LCV) специализируется дочерняя компания АвтоВАЗа в Тольятти — «ВИС-Авто», производящая пикапы и фургоны на базе Granta и Niva. По словам Максима Соколова, теперь на площадке не только идет сборка автомобилей, но и работает цех окраски. Также автопроизводитель на своем заводе в Ижевске выпускает разные модификации легкого коммерческого автомобиля Lada Largus. Не исключено, что в периметр отдельного бренда войдет не только новая линейка, производимая с партнером, но и текущие проекты, отметил господин Соколов. Как сообщил “Ъ” вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин, окончательное решение по параметрам проекта будет объявлено в марте.

Максим Соколов, глава АвтоВАЗа, 15 января, «Прайм»: Если будет поставлена задача достичь планки 600 тысяч (машин в год.— “Ъ”), мы достигнем. В 650 достигнем. В две смены.

По словам Максима Соколова, в качестве производственной площадки для новых коммерческих автомобилей рассматривается «ВИС-Авто». Источники “Ъ” отмечают, что проект может быть реализован и на бывшем заводе Nissan — ныне «Автозавод Санкт-Петербург», где выпускаются автомобили бренда Xcite. Такой шаг помог бы загрузить мощности площадки, так как с нынешним китайским партнером у предприятия все непросто, полагают собеседники “Ъ”. Формально это предприятие не принадлежит АвтоВАЗу, и в условиях санкций такой маневр был бы весьма логичным, соглашается главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Производственным партнером в новой линейке коммерческих автомобилей, вероятнее всего, выступит китайский автоконцерн, считает эксперт.

Деталей относительно объема выпуска новых LCV АвтоВАЗа также нет. Общий производственный план компании на 2025 год в объеме 500 тыс. машин Lada сохраняется, отмечает Максим Соколов. Тем не менее корректировки его все же возможны: такое решение в случае необходимости будет зависеть от совета директоров, добавил он.

По итогам 2024 года АвтоВАЗ увеличил производство на 40%, до 525,53 тыс. штук, что стало рекордом за десять лет.

Доля компании на российском рынке составила 27%: продажи увеличилась на 30%, до 495 тыс. штук. В 2025 году АвтоВАЗ ожидает падение продаж до 1,3–1,6 млн легковых автомобилей и LCV.

В сегменте легкого коммерческого транспорта фиксируется стабильный спрос и рост продаж, следует из данных «Автостата». По итогам 2024 года рынок достиг 112,02 тыс. автомобилей, что на 24,4% выше результатов предыдущего года, отчитывались в агентстве. Первые три места по продажам занимают российские «ГАЗ», «УАЗ» и Lada, доля первого — 53,8%.

«Сегмент недозаполнен. В эту нишу Китай не пришел, поэтому в принципе место для российских производителей есть»,— рассуждает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. По оценке эксперта, с хорошей моделью и грамотным выводом на рынок можно рассчитывать на продажи на уровне до 40 тыс. штук. Согласно базовому прогнозу агентства, в 2025 году реализация LCV может вырасти на 5%. Максим Кадаков добавляет, что на маленькие фургоны сейчас высокий спрос и маржинальность у таких моделей достаточно высокая.

Наталия Мирошниченко