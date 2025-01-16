Уголь подешевел про запас

Экспортные цены на российский уголь упали до многомесячных минимумов. В условиях высоких накопленных запасов и роста добычи в Китае и Индии котировки вряд ли восстановятся и в первой половине 2025 года. Дополнительное давление на рентабельность угольных компаний оказывают логистические трудности, санкции и риски снижения производства и потребления стали в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

К середине января 2025 года цены на российские энергетические и коксующиеся угли с отправкой во всех портах снизились до многомесячных минимумов, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В зависимости от марки и порта отправки стоимость энергетических углей к 10 января колебалась в диапазоне $60–87 за тонну, коксующихся углей — $118–121 за тонну.

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В начале 2024 и 2023 годов цены на энергетические угли были на уровне $101 и $135 за тонну соответственно, указывает директор ЦЦИ Евгений Грачев. По его словам, в первой половине 2025 года ожидается продолжение давления на котировки.

Период межсезонья, высокие накопленные запасы и рост собственной добычи в Китае и Индии, анонсированный странами на 2025 год, не дадут ценам восстановиться, говорит эксперт.

По данным Ассоциации по транспортировке и распределению угля Китая, которые приводит ЦЦИ, добыча угля в Китае в 2025 году может вырасти на 1,5% год к году, до 4,82 млрд тонн, после роста на 0,8% в 2024 году. Импорт в 2025 году сократится на 1,9%, до 525 млн тонн. Как отмечает директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Коломиец, экономика Китая недостаточно растет, чтобы потреблять больше сырья.

В Индии, по данным местного министерства угля, добыча в апреле 2025 года — марте 2026 года должна вырасти на 9%, до 915 млн тонн. При этом, указывается в обзоре ЦЦИ, Индия вводит импортные квоты на коксующий уголь с содержанием золы менее 18%. Квоты будут распространяться на импорт из 11 стран, включая РФ, и составят 710 тыс. тонн ежеквартально в первой половине 2025 года.

В России в 2024 году, по оценкам НРА, добыча угля сократилась на 2,3%, до 420 млн тонн.

Добыча только коксующегося угля выросла на 12,2%, до 119 млн тонн. Объемы производства в 2025 году сохранятся вблизи этих цифр, считают в НРА. По оценкам ЦЦИ, экспорт угля за январь—ноябрь 2024 года снизился на 9%, до 179,76 млн тонн.

При текущей ценовой конъюнктуре российские угольные компании были вынуждены экспортировать уголь в убыток или с нулевой рентабельностью, а также сокращать инвестиции, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Российским экспортерам приходится предоставлять покупателям на экспортных рынках дисконты (обусловлены риском вторичных санкций для контрагентов), что приводит снижению рентабельности угледобычи, добавляет Мария Коломиец.

Давят на отрасль и неценовые риски, указывают эксперты и участники рынка.

Основной неценовой риск по-прежнему будет связан с проблемами транспортировки угля в условиях высокой загрузки Восточного полигона, а также постоянно меняющихся логистических маршрутов и правил в связи с усилением санкций, поясняет Сергей Гришунин. Так, в январе управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в SDN List «Кузбассразрезуголь» и «Красноярсккрайуголь», на которые приходится около 15% добычи угля в РФ (см. “Ъ” от 10 января).

Второй неценовой риск, продолжает господин Гришунин, связан с дальнейшим вероятным снижением выплавки стали в РФ, что может негативно сказаться на внутреннем потреблении коксующегося угля. По данным «Корпорации Чермет», производство стали в России в 2024 году снизилось на 6,2% год к году, до 70,7 млн тонн. Потребление металла в РФ по итогам прошлого года в «Северстали» оценивали в 43,7 млн тонн, что на 5,7% ниже показателя 2023 года.

Собеседник “Ъ” в крупной угольной компании говорит, что санкции, проблемы с вывозом и перевалкой российского угля на фоне низких мировых цен дают основание полагать, что производители в 2025 году не будут увеличивать выпуск. А возрастающие затраты в условиях жесткой денежно-кредитной политики и отсутствия новых рынков сбыта могут привести к банкротству небольших игроков, указывает он. Заместитель главы агентства АК&М Людмила Еремина считает, что интереса проблемные активы в отрасли у инвесторов не вызовут. «Единственными возможными покупателями могут стать госкомпании или региональные госструктуры, при этом сделки будут направлены не на поиск синергии или обеспечение себя ресурсом, а чтобы не дать угольным компаниям обанкротиться»,— полагает эксперт.

Полина Трифонова