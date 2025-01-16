Технологии без портфеля

Рынок инвестиций в IT-стартапы в 2024 году не показал ожидаемую динамику после восстановления в 2023 году и по объему вложений оказался даже ниже уровня кризисного 2022 года: венчурные фонды и инвесторы суммарно вложили в молодые технологичные компании только $91,7 млн. Восстановление ситуации участники рынка прогнозируют не раньше 2027 года, с учетом возможного улучшения экономических условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными аналитической платформы Venture Guide о состоянии рынка венчурных инвестиций России за 2024 год. Всего было совершено сделок на $91,7 млн (9,4 млрд руб. по курсу ЦБ на 15 января), что меньше по объему на 23%, чем в 2023 году, и на 17% по количеству. Всего за прошедший год было закрыто 153 сделки с IT-стартапами при среднем объеме инвестиций в $0,7 млн (годом ранее показатель составлял $0,9 млн).

Самыми популярными направлениями у инвесторов стали разработки в области программного обеспечения (ПО) для бизнеса: на них пришелся больший объем вложений за год, 14 сделок на $18,45 млн.

На втором месте направление Consumer Goods & Services (разработка дейтинг-сервисов и т. д.) — $16,21 млн при девяти сделках. В последнем направлении, например, инвестиции в размере $4,8 млн получил разработчик дейтинг-сервиса Twinby в конце декабря.

Российский венчурный рынок в 2023 году начал восстанавливаться после резкого падения в 2022 году по количеству сделок (тогда, по данным Venture Guide, было совершено сделок на $1,2 млрд при падении в количестве на 41%), но не по их объему. Аналитики связывали это с «неопределенностью на рынке в целом» (см. “Ъ” от 9 января 2024 года). В прошлом году на активность инвесторов, а также проведение IPO негативное влияние оказал рост ключевой ставки ЦБ до 21% и другие экономические факторы.

По мнению экспертов венчурного фонда «Восход», с повышением ключевой ставки средства частных инвесторов «перешли в инструменты с фиксированной доходностью и другие инструменты с меньшими рисками, а сделки на заемные средства исчезли».

С другой стороны, ситуация открыла новые возможности для финансирования компаний, которые ранее не рассматривали привлечение инвесторов в капитал, обращает внимание управляющий партнер «Восхода» Руслан Саркисов. Это особенно актуально для сегмента pre-IPO: компании, отложившие размещения в ожидании более благоприятной рыночной конъюнктуры, все еще нуждаются в капитале. «Мы видим сегмент pre-IPO как один из привлекательных для инвесторов»,— полагает эксперт. Также, по словам господина Саркисова, количество активных игроков, готовых инвестировать в стартапы, постепенно увеличивается: «В 2024 году три новых финансовых партнера присоединились к нашим портфельным компаниям, что сигнализирует о постепенном восстановлении доверия к рынку».

По мнению управляющего директора Softline Venture Partners Елены Волотовской, восстановлению рынка «продолжает препятствовать геополитическая напряженность — санкции влияют на условия привлечения иностранных капиталов и ограничивают возможности для стартапов». Ключевая ставка ЦБ остается высокой, что делает заемные средства дорогими и менее доступными, продолжает она.

К уровню 2021 года рынок может вернуться не ранее 2027 года, прогнозирует Елена Волотовская. В 2025 году, по ее мнению, на динамику рынка будет влиять замедление тенденции к слияниям и поглощениям (M&A), а внимание инвесторов сместится к новым молодым компаниям. Также возможно, что при снижении ключевой ставки в конце 2025 года произойдет переток средств из инструментов с фиксированной доходностью (депозитов) в рынок акций и венчурные инвестиции, говорит эксперт.

Татьяна Исакова