Искусственный интеллект поглощает венчур

В 2024 году объем глобального венчурного рынка увеличился на 4,5% по сравнению с 2023 годом, до $274,6 млрд, свидетельствуют данные исследователей американской CB Insights. При этом число сделок сократилось в годовом выражении на 19,5%, до 27 тыс. единиц — это самый низкий уровень с 2016 года, отмечают эксперты. Наибольшее падение зафиксировано в Китае (на 33%), Канаде (на 27%) и Германии (на 23%). Вместе с тем Япония, Индия и Южная Корея показали незначительный прирост — на 2% и по 1% соответственно, они вложили значительные средства в развитие своих стартап-экосистем и, возможно, косвенно выигрывают от вывода инвесторами средств из Китая, отмечают аналитики.

Рекордная доля и в объеме венчурного финансирования (37%), и в количестве сделок (17%) пришлась на стартапы в области искусственного интеллекта (ИИ). Для сравнения: в 2023 году эти показатели составили 21% и 13% соответственно, а в 2015-м — лишь 5% и 6%. Крупнейшими сделками в этой сфере в прошлом году стали привлечения американских компаний: платформой дата-аналитики Databricks — $10 млрд, компанией OpenAI — $6,6 млрд, xAI — дважды по $6 млрд, разработчиком ИИ Anthropic — $4 млрд.

В 2024 году почти каждые три из четырех сделок в области ИИ — сделки на ранней стадии. Эксперты объясняют это желанием инвесторов получить результаты от потенциала технологии. Отметим, что, несмотря на неопределенность рынка, средняя оценка сделок на ранней стадии на мировом рынке стартапов достигла рекордно высокого медианного значения — $25 млн. В глобальном масштабе заключение таких сделок — одна из самых перспективных областей венчурного бизнеса на данный момент, полагают аналитики.

Еще одна тенденция в сфере ИИ — разгар волны слияний и поглощений (M&A). В 2024 году произошло 384 выхода создателей из капитала стартапов (в 2023 году — 397). Такая же ситуация сохранится в 2025 году, ждут аналитики: игроки стремятся приобрести технологии и кадры.

Состояние глобального венчурного рынка вынуждает инвесторов корректировать свои стратегии: многие демонстрируют сейчас более избирательный подход, пережидая макроэкономическую волатильность и геополитическую напряженность, отмечают эксперты.

Венера Петрова