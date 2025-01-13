В Нижнем Тагиле эвакуировали школу из-за угрозы минирования

Из школы в Нижнем Тагиле эвакуировали 578 учащихся и 50 сотрудников, чтобы «не подвергать возможной опасности», сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он подчеркнул, что в здании не обнаружили подозрительных и опасных предметов. «В настоящее время школа продолжила работу в штатном режиме»,— отметил полковник Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» сообщал, что звонок о минировании поступил в 09:40 в МБОУ СОШ №13. Отмечается, что здание учреждения было оцеплено сотрудниками правопорядка, на место прибыли ОМОН, сотрудники МЧС, специально обученные собаки и бригады скорой медицинской помощи. «Нас всех попросили быстренько одеться, вывели на улицу и попросили как можно дальше отойти от здания»,— пишет Telegram-канал.