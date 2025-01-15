«Конклаву» посулили белый дым

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на свою премию в области кино, которая в этом году будет вручаться в 78-й раз. Лидером среди них стала ватиканская предвыборная драма Эдварда Бергера «Конклав», выдвинутая в двенадцати категориях. На втором месте «Эмилия Перес» Жака Одиара с одиннадцатью номинациями, на третьем — «Бруталист» Брэйди Корбета с девятью. Среди претендентов на награды есть и российский актер Юра Борисов. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роль кардинала-декана, сыгранная Рейфом Файнсом, выглядит все более перспективной в череде предстоящих кинонаград

Фото: Access Entertainment Роль кардинала-декана, сыгранная Рейфом Файнсом, выглядит все более перспективной в череде предстоящих кинонаград

Фото: Access Entertainment

Немецкий режиссер Эдвард Бергер завоевал статус любимца британских киноакадемиков два года назад, когда его экранизация романа Ремарка «На Западном фронте без перемен» также была лидером по количеству номинаций на премию BAFTA — их было 14 — и победила в рекордных для неанглоязычной картины семи, включая «Лучший фильм».

На награду в этой категории новая лента Бергера претендует и сейчас, а ее соперниками станут «Бруталист», «Эмилия Перес», «Анора» Шона Бейкера и «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда. «Конклав» также выдвинут в номинации «Лучший британский фильм» по стране производства (хотя технически картина является копродукцией Великобритании и США). Бергер удостоился номинации за лучшую режиссуру, Питер Строан, уже получивший за свою работу «Золотой глобус»,— за лучший адаптированный сценарий, Стефан Фонтен — за лучшую операторскую работу. Кроме того, академики отметили монтаж, кастинг, музыку, достижения художников-постановщиков и художников по костюмам «Конклава» и номинировали двух исполнителей: Рейф Файнс может стать лучшим актером, а Изабелла Росселлини — лучшей актрисой второго плана.

«Эмилия Перес», лидировавшая в длинных списках BAFTA перед финальным туром голосования и превратившаяся по ходу наградного сезона в его фронтраннера, отстала от «Конклава» на одну номинацию. Помимо главной, она выдвинута в категории «Лучший фильм не на английском языке» вместе с «Семенем священного инжира» иранца Мохаммада Расулофа, «Все, что нам кажется светом» индианки Паял Кападии, «Я все еще здесь» бразильца Уолтера Саллеса и «Коленной чашечкой» ирландца Рича Пеппиатта.

Фильм Жака Одиара будет соперничать с «Конклавом» в категориях «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж» и «Лучшая музыка». Номинации получили три сыгравшие в нем актрисы: Карла София Гаскон за главную роль, Селена Гомес и Зои Салдана — за второстепенные, а также сам Жак Одиар за режиссуру.

Британские академики уже не в первый раз демонстрируют более широкие взгляды, чем их заокеанские коллеги.

Например, они не боятся жанрового кино: так, «Дюна: Часть вторая», практически проигнорированная американскими организациями, раздающими кинонаграды, получила семь номинаций, причем не только «технические», но и одну из самых престижных — в разделе «Лучшая режиссура» выдвинут Дени Вильнёв. В эту категорию также вошли три новичка, претендующие на свою первую премию BAFTA: Шон Бейкер, Брэйди Корбет и Корали Фаржа («Субстанция»).

BAFTA даже отметила три хоррора (жанр, который вообще редко удостаивается внимания серьезных премий): фильмы «Субстанция» и «Носферату» выдвинуты, соответственно, в пяти категориях каждый, а «Еретик» Скотта Бека и Брайана Вудса в одной, но важной — сыгравший в нем главную роль Хью Грант может стать лучшим актером.

Вместе с ним и Файнсом на этот титул претендуют Эдриан Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман Доминго («Синг-Синг») и Себастиан Стэн («Ученик. Восхождение Трампа»). Экранный партнер Стэна Джереми Стронг номинирован как лучший актер второго плана, также в этой категории выдвинуты Киран Калкин («Настоящая боль»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Юра Борисов («Анора»).

Последний, таким образом, оказался вторым актером из России, претендующим на премию BAFTA, за всю ее историю — после Иннокентия Смоктуновского, который был номинирован за «Гамлета» в 1966 году.

В категории «Лучшая актриса» британцы проявили патриотизм: помимо Карлы Софии Гаскон, свежей обладательницы «Золотого глобуса» Деми Мур («Субстанция») и Майки Мэдисон («Анора»), в ней налицо уроженки туманного Альбиона Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада») и Марианн Жан-Батист («Суровая правда»), а также ирландка Сирша Ронан («Выгон»). Но даже англичане не смогли устоять перед бронебойным обаянием Джейми Ли Кертис, номинировав ее как лучшую актрису второго плана за роль в фильме «Шоугерл». Замыкают эту номинацию Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада») и Фелисити Джонс («Бруталист»).

Несмотря на определенные расхождения, BAFTA все еще выступает весомым индикатором для «Оскара» — например, в прошлом году победители двух премий совпали в шести основных категориях. В этом году голосование за оскаровские номинации затягивается из-за калифорнийских пожаров, и выбор британских коллег вполне может повлиять на результаты этого голосования, которые станут известны 23 января.