Задержанный ректор НГАТУ Игорь Воротников не признает вину
Руководитель Нижегородского государственного агротехнологического университета (НГАТУ, бывшая Нижегородская государственная сельхозакадемия) Игорь Воротников, обвиняемый в злоупотреблении полномочиями, не признает вину. Об этом он сказал журналистам перед заседанием суда по рассмотрению вопроса о мере пресечения.
Ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников (справа) в зале суда
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Ректор – это общее руководство. Надо смотреть внимательнее, кто и в чем виноват. Я думаю, суд разберется. Уверяю вас, моей вины здесь нет»,— сказал он.
Как ранее писал «Ъ-Приволжье», Игоря Воротникова задержали 14 января по подозрению в фиктивном зачислении иностранных студентов на бюджетные места. Ущерб государству от его действий оценивают на сумму не менее 1 млн руб.