Индия нарастила импорт российских овощей более чем в 20 раз

С января по октябрь 2024 года Индия увеличила импорт овощей из России в 23,4 раза в годовом выражении, до $435,4 млн. В октябре закупки выросли в 4,9 раза, до $17,1 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные индийской статслужбы.

В месячном выражении поставки российских овощей в Индию в октябре выросли на 20%, в основном ввозились бобовые. В середине осени чаще всего закупался горох — его было импортировано на $15,7 млн. Также ввозили нут (на $1,1 млн) и чечевицу (на $270 тыс.).

У других стран Индия в октябре закупила бобовых на $2,31 млрд. Россия по объему поставок заняла 10-е место. В лидерах были Танзания ($126,1 млн), Мьянма ($112,3 млн), Канада ($109,2 млн), Мозамбик ($76,9 млн) и Бразилия ($27,3 млн).

За первые девять месяцев прошлого года товарооборот между Россией и Индией вырос на 15%, до $46,5 млрд. Замглавы Минэкономики Дмитрий Вольвач говорил, что к 2030 году товарооборот стран может достичь $100 млрд. По данным российской стороны, 90% торговли с Индией ведется в национальных и альтернативных валютах.

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