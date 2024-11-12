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Коммерсантъ FM
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Мантуров: 90% торговли с Индией ведется в национальных и альтернативных валютах

Доля национальных и альтернативных валют в торговле между Россией и Индией достигла почти 90%, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, с 2019 года объем взаимной торговли вырос более чем в пять раз, что позволило Индии занять второе место среди внешнеэкономических партнеров России. По итогам восьми месяцев 2024 года товарооборот между странами увеличился на 9%, уточнил он.

Денис Мантуров

Денис Мантуров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Денис Мантуров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Что важно — этот рост сопровождается диверсификацией структуры взаимной торговли. Наряду с традиционными поставками энергетических ресурсов и минеральных удобрений мы нарастили экспорт продовольствия, прежде всего, подсолнечного и соевого масла»,— сказал господин Мантуров на пленарном заседании межправительственной российско-индийской комиссии (цитата по ТАСС).

Россия, отметил первый вице-премьер, не только закупает продукцию агропромышленного комплекса у Индии, но и импортирует промышленное оборудование, комплектующие и лекарства. Он также подтвердил настрой российской стороны на заключение соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индией, а также на подписание двустороннего договора об услугах и инвестициях.

Выступая на саммите БРИКС в Казани в октябре, президент Владимир Путин говорил, что увеличение расчетов в нацвалютах позволит максимально снизить геополитические риски. Также, по мнению президента, это поможет повысить финансовую независимость стран БРИКС и избавить развитие экономики от политики. В тоже месяце стало известно, что члены БРИКС планируют создать независимую систему депозитариев BRICS Clear. Она станет дополнительным элементом в уже существующей финансовой инфраструктуре, указано в декларации, принятой на саммите БРИКС.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «БРИКС просчитывает свою платежную инфраструктуру».

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