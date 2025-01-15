Министерство обороны России обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к АО «Туполев» на 360 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минобороны подало иск к «Туполеву» на 360 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Минобороны подало иск к «Туполеву» на 360 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Исковое заявление поступило в суд 13 января и относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям. Подробности претензий в материалах дела не раскрываются.

По данным «Ведомостей», иск может быть связан с задержками в обслуживании техники, ранее поставленной предприятием. Это не первый случай разногласий между сторонами: в 2019 году Минобороны уже требовало с «Туполева» 4,6 млрд руб. за срыв сроков ремонта самолетов, однако суд снизил сумму неустойки до 13 млн руб.

В ноябре 2024 года иск к АО «Туполев» на сумму 5,6 млрд руб. подала «Татнефть». Первое судебное заседание должно было состояться в начале декабря, но его отложили для возможного заключения мирового соглашения.

Анар Зейналов