Водитель легковушки в Краснодаре после ДТП с автобусом не скрывалась

26-летняя девушка — водитель легкового автомобиля, который загорелся после ДТП с пассажирским автобусом в Краснодаре, не скрывалась с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Водитель Mercedes двигалась по ул. Красной, при пересечении ул. Мира она не справилась с управлением, и машину занесло на бордюр. После автомобиль продолжил движение и столкнулся со стоящим на перекрестке пассажирским автобусом, из-за чего у легковушки произошло возгорание в подкапотном пространстве.

Как отмечают в ГУ МВД России по региону, водитель не скрывалась с места ДТП. Прибывшие госавтоинспекторы провели освидетельствование водителя, девушка была трезва. В аварии никто не пострадал.

Ранее в МЦУ Краснодара сообщали, что на улице Красной произошло ДТП с пассажирским автобусом. Отмечали, что водитель автомобиля вместе с пассажиром скрылись с места аварии.

Алина Зорина