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В центре Краснодара автомобиль загорелся после столкновения с автобусом

В Краснодаре на ул. Красной автомобиль загорелся после столкновения с пассажирским автобусом. Об этом сообщает МЦУ города.

Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Легковая машина столкнулась с автобусом маршрута №2Е на ул. Красной. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина загорелась после произошедшего.

По предварительным данным, водитель и пассажир легковушки скрылись с места аварии.

Алина Зорина

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