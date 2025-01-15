В центре Краснодара автомобиль загорелся после столкновения с автобусом

В Краснодаре на ул. Красной автомобиль загорелся после столкновения с пассажирским автобусом. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея Фото: пресс-служба МВД по республике Адыгея

Легковая машина столкнулась с автобусом маршрута №2Е на ул. Красной. Пассажиры общественного транспорта не пострадали. Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина загорелась после произошедшего.

По предварительным данным, водитель и пассажир легковушки скрылись с места аварии.

Алина Зорина