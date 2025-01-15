За ночь сбили три БПЛА над Белгородской и Тамбовской областями

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще один дрон перехвачен над Тамбовской областью.

Тамбовские власти говорили, что пострадавших при инциденте нет, но зафиксированы незначительные разрушения в одном из домов. Белгородская область в предыдущий раз была атакована вчера поздно вечером, 14 января, над ней сбили один БПЛА, обошлось без жертв. В регионе на фоне военной операции на Украине ввели режим КТО и режим ЧС федерального уровня.