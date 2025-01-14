Минобороны отчиталось об уничтожении трех беспилотников над тремя регионами

Средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника над Орловской, Белгородской и Липецкой областями, сообщили в Минобороны. Отмечается, что беспилотные летательные аппараты были уничтожены в период с 20:00 до 22:00 мск.

Ранее сегодня в районе Цильны в Ульяновской области нашли похожий на беспилотник объект. Сеогдня утром губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал подробности массированной атаки БПЛА на Саратов и Энгельс.