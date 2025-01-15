Над Тамбовской областью уничтожили беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над поселком Новая Ляда Тамбовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Пострадавших при инциденте нет.

«В районе улицы Юбилейной обнаружены остатки БПЛА, который зацепился за ветви дерева и взорвался»,— отмечено в сообщении в Telegram-канале. Пресс-служба областного правительства добавила, что в одном из домов есть незначительные разрушения.

Вчера, 14 января, работа аэропорта Тамбова была временно ограничена для безопасности гражданских судов.

В ночь на 11 января БПЛА атаковали город Котовск, расположенный в 15 км от Тамбова. Глава атакованного города Алексей Плахотников рассказал, что повреждения получили 118 квартир, 204 оконных блока и 52 балкона.